نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل المدرب بيب جوارديولا للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: جوسوكو جفارديول – ناثان أكي – أكانجي – كايل ولكر

خط الوسط: فيل فودين – دي بروين – رودري

خط الهجوم: جاك جريليش – جوليان ألفاريز – برناردو سيلفا.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 40 نقطة.