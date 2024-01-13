نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابة خالد توحيد.. الإمارات تستدعي حارس بديل قبل مواجهة هونج كونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، عن انضمام الحارس الدولي حسن حمزة، إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس آسيا 2023 في قطر.

وذلك وفقًا للبيان الذي نشره حساب المنتخب الرسمي على منصة إكس. يشار إلى أن حمزة، حارس مرمى نادي شباب الأهلي، سيشارك في المباراة الافتتاحية مع منتخب الإمارات ضد هونج كونج على استاد خليفة الدولي.

يعتبر هذا الانضمام خطوة إيجابية لتعزيز فريق الإمارات في المنافسات القارية. الإمارت تعلن انضمام حسن حمزة بعد إصابة خالد توحيد

وجاء بالبيان: “الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يضم حسن حمزة حارس نادي شباب الأهلي لقائمة الأبيض في نهائيات كأس آسيا بدلًا من خالد توحيد الذي تعرض للإصابة وحاجته للعلاج والراحة”.

مجموعة الإمارت في كأس آسيا 2023

وأوقعت قرعة دور المجموعات المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخب هونج كونج، ومنتخب إيران، ومنتخب فلسطين.

ويستضيف ملعب "خليفة الدولي" مواجهة منتخبي الإمارات وهونغ كونغ في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، المقامة في قطر.

يسعى المنتخب الإماراتي إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل للأدوار الإقصائية، حيث يتنافس في المجموعة مع منتخبي إيران وفلسطين.

وتهدف الإمارات إلى الحصول على بداية قوية قبل مباراتيها اللاحقتين، وتحديدًا أمام فلسطين وإيران، بالفوز في المباراة الإفتتاحية، حيث يأمل المنتخب الإماراتي في تعزيز آماله في التأهل، بناءً على تجاربه السابقة في البطولة حيث وصل إلى الدور قبل النهائي في النسختين الأخيرتين.

تصريحات مدرب الإمارات قبل مواجهة هونج كونج

أكد باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، جاهزية فريقه لأول مبارياته في كأس آسيا أمام هونغ كونغ، في إطار افتتاحية منافسات المنتخب بكأس آسيا 2023 بقطر.

وأشار بينتو إلى أهمية التحليل الدقيق لمنافسيهم وضرورة تحسين أداء الفريق في المباراة الأولى، التي تمثل انطلاقة المنتخب في البطولة القارية.

وأكد على التركيز الكامل على المواجهة الصعبة، مشيرًا إلى وجود لاعبين شبان يظهرون أداءً مميزًا.

واختتم مدرب منتخب الإمارات تصريحاته بتأكيد استعداد الفريق للمباراة على استاد خليفة الدولي، مع التركيز الكامل على كل مباراة على حدة.