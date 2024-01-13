"يمكن مش مكتوبة ليا".. مجدي أفشة يدعم لاعبي منتخب مصر برسالة مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة - دعم اللاعب المصري محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بلاده المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام فعالياتها اليوم السبت، والمقامة في كوت ديفوار.

ونشر مجدي أفشة عبر حسابه الشخصي إنستجرام قائلا: "مفيش في الدنيا اجمل من اللعب لمنتخب بلدك.. اكبر حلم في الكوره تفوز ببطوله مع المنتخب.. يمكن مش مكتوبه ليا المره دي لكن من كل قلبي بالتوفيق لكل ابطال مصر ان شاء الله نرجع بالكاس.. كل الدعم والمسانده للعيبه اخواتي واصحابي اتمنى ليهم الفوز دائما ان شاء الله.. ربنا معاكم يا رجاله من ضربه البدايه ان شاء الله"



يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود،بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غدأ في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهات كأس أمم إفريقيا حيث أنه خاض مرانه الرئيسي، الجمعة، فى كوت ديفوار وذلك لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية.

كما أنها تقام في كوت ديفوار وتنطلق اليوم السبت وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل



وشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا في 10 مباريات خلال عام 2023، نجح خلالهم في الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله.

ويعتبر القائد محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف المنتخب فى عام 2023 برصيد 6 أهداف، ثم يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.



ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.