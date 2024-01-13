نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غانا: حان الوقت لإثبات قدراتنا وحصد لقب أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الأيرلندي كريس هوتون، المدير الفني لمنتخب غانا، إعجابه وثقته ثقته الكبيرة في نجوم المنتخب، مؤكدًا على قدرتهم لحصد لقب كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

تصريحات مدرب غانا قبل بداية كأس أمم إفريقيا

ويستهل منتخب غانا مشواره في كأس أمم إفريقيا بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء الغد، الأحد، حيث يتواجد ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخب مصر.

وتحدث هوتون عبر المؤتمر الصحفي: "مستعدين لخوض كأس أمم إفريقيا، وهدفنا هو اللعب بفرض أسلوبنا على كل الخصوم، ولدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين وأننا نستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في تلك البطولة، لكن يجب أن نثبت ذلك على أرضية الملعب".

وأضاف: "يجب أن نبدأ البطولة بقوة من خلال الفوز في مباراتنا الأولى أمام منتخب تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة، الرأس الأخضر".

وتطرق هوتون بحديثه إلى موقف محمد قدوس من مشاركته في مباراة الرأس الأخضر: "سنقوم بتقييم حالته غدًا لم نحسم موقفه بعد، لكن باقي اللاعبين في كامل جاهزيتهم لخوض المباراة الافتتاحية للمنتخب".

واختتم: "انتهى وقت الحديث ويجب إثبات قدراتنا داخل أرضية الملعب بدايةً من الغد، أمام الرأس الأخضر، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة".