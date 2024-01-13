نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي القادمة بعد الفوز أمام ساليرنيتانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الآزوري، معرفة موعد مباراة نابولي القادمة بعد الفوز أمام ساليرنيتانا بنتيجة 2-1 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا" في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي القادمة بعد الفوز ساليرنيتانا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مع نظيره فيورنتينا يوم الخميس المقبل 18-1-2024 على ملعب "الأول بارك "بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وفيورنتينا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فيورنتينا في كأس السوبر الإيطالي

تذاع مباراة نابولي ضد بولونيا مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية.