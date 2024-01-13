نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لإنفراد "دوت الخليج الرياضي" الاتحاد الكاميروني يؤكد استمرار أبو بكر في قائمة الأسود بالكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في بيان رسمي، موقفه من استمرار المهاجم فنسن أبو بكر، في قائمة الأسود غير المروضة، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد تعرضه للإصابة.

الاتحاد الكاميروني يؤكد استمرار أبو بكر

وتأكيدًا لإنفراد "دوت الخليج الرياضي" أشار البيان أن أبو بكر سيبقى مع الفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج على أمل أن يتعافى.

وخضع أبو بكر لفحوصات يوم السبت بسبب إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها خلال التدريبات يوم الجمعة، لكن المخاوف الأولية من احتمال إجباره على الخروج من البطولة تم التقليل منها بعد الفحص.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان “إنها إصابة بسيطة ولا تؤثر على مشاركة اللاعب في المسابقة، نتيجة لذلك يواصل استعداداته تحت إشراف الجهاز الطبي مما يشير إلى عودته قريبا جدا للمجموعة”.

وأضاف البيان: "يحافظ قائد منتخب الأسود التي لا تقهر، وهو أيضًا اللاعب الأكثر خبرة في الفريق، على روح معنوية عالية وعقلية حازمة، كما أنه مستعد لاتباع بروتوكولات العلاج بدقة للمشاركة ".

أبو بكر هو واحد من أربعة لاعبين في تشكيلة الكاميرون لبطولة هذا الشهر وكان أيضًا ضمن الفريق في عام 2017 عندما فازت الأسود التي لا تقهر بالكأس في الجابون.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي خاض 97 مباراة دولية، في ثلاث نهائيات لكأس العالم مع الكاميرون وثلاث بطولات سابقة لكأس الأمم.

ولا يزال لدى الكاميرون خيار استبداله في تشكيلتها قبل مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثالثة أمام غينيا في ياموسوكرو يوم الاثنين إذا لم يحرز أي تقدم في تعافيه.