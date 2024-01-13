الدوري الانجليزي.. تشكيل نيوكاسل يونايتد في مواجهة مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز.

وتقام المباراة ضمن مواجهات الجولة الواحد والعشرون من عمر البطولة والذي يسعى فيها الفريقين لاقتناص النقاط الثلاث.

ويستقبل ملعب "سانت جيمس بارك"، مباراة الفريقين والتي تنطلق صافرتها في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويأمل نيوكاسل من اجل استغلال عامل الارض والجمهور من اجل تحقيق الفوز، بينما على الجانب الاخر يدخل بيب جوارديولا المباراة بشعار مواصلة الانتصارات.

تشكيل نيوكاسل يونايتد في مواجهة مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

الدفاع: كيران تربيير- فابيان شار- سيفن بوتمان- دان بيرن.

الوسط: لويس مايلي- برونو جيمارايش- لونجستاف.

الهجوم: ميجيل ألميرون- ألكسندر إيزاك- أنتوني جوردون.

ويتواجد نيوكاسل صاحب الارض في المركز العاشر برصيد 29نقطة،بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.