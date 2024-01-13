نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لغز استبعاد العقيدي من قائمة منتخب السعودية.. مانشيني يستبدل ثلاث لاعبين قبل مواجهة عمان في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة المنتخب، قبل انطلاقة منافساته بكأس أمم آسيا 2023 بقطر.

وقرر الإيطالي روبرتو مانشيني، استبعاد الثلاثي أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي، وضم الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي، ومحمد اليامي.

وفي نفس السياق، قرر مدرب المنتخب السعودي السماح للاعبه ريان حامد، بترك معسكر المنتخب السعودي، والانضمام لمعسكر منتخب السعودية تحت 23 سنة، الذي يواصل استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، التي ستقام في باريس الصيف المقبل.

الإصابات تضرب صفوف السعودية قبل مواجهة عمان

وتعرض أيمن يحيى جناح فريق النصر السعودي، للإصابة خلال مواجهة نظيره منتخب لبنان الودية، والتي انتهت بفوز السعودية بهدف دون رد، وشهدت تعرض يحيى لتمزق في أربطة الكاحل، فيما أكد الكشف الطبي أن التمزق لم يلتئم حتى الآن وأن اللاعب لن يلحق منافسات أمم آسيا.

فيما أعلن المنتخب السعودي، في وقت سابق نتيجة الكشف الطبي لعباس الحسن، لاعب فريق الفتح، حيث خضع لأشعة الرنين المغناطيسي، التي أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في الساق تستدعي العلاج لفترة طويلة.

استبعاد العقيدي صدمة في الإعلام السعودي قبل مواجهة عمان

وآثار استبعاد نواف العقيدي تساؤلات الجماهير والإعلام السعودي، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن تعرضه لاي إصابة ومشاركته في مران الأمس بشكل طبيعي.

وقال الإعلامي متعب بن عبد الله عبر حسابه على منصة "إكس"، عن كواليس استبعاد العقيدي: "شارك نواف العقيدي في مباراة لبنان، وقدم مباراة ممتازة، حصل خلالها على إشادة من مدرب لبنان بأنه سبب رئيسي في فوز المنتخب السعودي".

وأضاف: "بعد المباراة أصبح نواف العقيدي خارج اهتمامات المدرب مانشيني في التدريبات، وأصبح الاهتمام للحارسين راغد النجار وأحمد الكسار، وبعدها قرر مانشيني استبعاد العقيدي من القائمة وأخبره بعدم الحاجة له".

وفي نفس السياق، تباينت ردود أفعال الجماهير السعودية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول استبعاد حارس المنتخب، الذي اعتبره الجمهور لغزًا كبيرًا وصدمة قبل انطلاق المسابقة القارية، التي يطمح الجمهور السعودي في حسم لقبها.

السعودية تستهل منافساتها في كأس آسيا بمواجهة عمان

وأوقعت قرعة دور المجموعات في كأس أمم آسيا 2023 بقطر، في المجموعة السادسة التي تضم منتخب عمان، ومنتخب قيرغستان، ومنتخب تايلاند. ويواجه منتخب السعودية نظيره عمان، في السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا.