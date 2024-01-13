نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. فيوتشر يضم ثلاثي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضم نادي مودرن فيوتشر ثلاثي النادي الأهلي بعدما أنهى كافة الإجراءات في التعاقد معهم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للإستفادة من خبراتهم وقدراتهم في الملعب.



ونجح فيوتشر في خطف ثلاثي النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب عبدالرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك، إعارة لمدة موسمين ونصف حتى موسم 2025/2026، وذلك لتدعيم صفوف الفريق.



وجاءت هذه الصفقة بعد اتفاق دام بين الطرفين الأهلي وفيوتشر بأخذ ثلاث لاعيبة مقابل صفقة عمر كمال عبد الواحد للأحمر في الانتقالات الشتوية الحالية.



وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بقيادة الدكتور وليد دعبس رئيس النادي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحرص كل منهم على تدعيم صفوفه بأفضل العناصر، وضم النادي الاهلي عمر كمال عبد الواحد قادما من فيوتشر لمدة 3 مواسم ونصف