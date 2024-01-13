مدرب غينيا الاستوائية يؤكد استعداد منتخبه لمواجهة نيجيريا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خوان ميشا، مدرب غينيا الاستوائية، إن فريقه يريد أن يبدأ مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2023 بالفوز من خلال حصد النقاط الثلاث أمام نيجيريا.

ماذا قال خوان ميشا في المؤتمر الصحفي؟

خسر المنتخب الغيني مواجهتيه السابقتين أمام النسور، لكن ميشا ليس مستعدًا للميل نحو هذا الجانب من التاريخ.

لم يخسر الفريق القادم من غرب إفريقيا منذ أكثر من عام ويتطلعون إلى إضافة النسور السوبر إلى قائمة ضحاياهم.

وقال المدير الفني في مؤتمر صحفي: “نحن ندرك ما يجب القيام به، ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا”.

وأضاف: "لدينا طموح في هذه البطولة، ونريد الفوز بالبطولة ".

وأشار "أمامنا مباراة معقدة غدًا، نيجيريا من بين المرشحين لكننا أعددنا أنفسنا لنكون على أعلى مستوى".

واختتم "لديهم لاعبون مفقودون ولديهم بدلاء، نحن ندرك إمكانات نيجيريا ولدينا إمكاناتنا أيضًا. لقد استعدينا للمباراة."