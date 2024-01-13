"تبدأ رحلتنا غدًا في كأس الأمم الإفريقية".. فيتوريا يوجه رسالة للشعب المصري

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أحمد جودة - القاهرة - وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر رسالة للجماهير قبل انطلاق مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية غدًا الأحد والتي تقام في كوت ديفوار 2023.

فيتوريا يوجه رسالة خاصة للشعب المصري قبل كأس أمم إفريقيا

ونشر روي فيتوريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا: "تبدأ رحلتنا غدًا في كأس الأمم الإفريقية، نحن نحمل فخر وآمال الملايين من المصريين".

وأستكمل:" كان إعدادنا مكثفًا ومركزًا، والآن هو الوقت المناسب لتحويل كل هذا العمل الشاق إلى عروض لا تُنسى في أرض الملعب".

واختتم رسالته:" نحن مستعدون لمواجهة هذه المنافسة بشجاعة وتصميم، سنقاتل مباراة تلو الأخرى، لنجلب الفرح والفخر للشعب المصري".

ويرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود،بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل في المباراة المقرر لها السابعة مساء غدأ الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهات كأس أمم إفريقيا حيث أنه خاض مرانه الرئيسي، الجمعة، فى كوت ديفوار وذلك لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية.

كما أنها تقام في كوت ديفوار وتنطلق اليوم السبت وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل

وشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا في 10 مباريات خلال عام 2023، نجح خلالهم في الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله.

ويعتبر القائد محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف المنتخب فى عام 2023 برصيد 6 أهداف، ثم يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.