قائد ريال مدريد: لدينا فرصة رائعة للفوز باللقب على حساب برشلونة غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، على أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة برشلونة بكلاسيكو السوبر الإسباني، التي من المقرر لها أن تقام مباراة النهائي غدًا الأحد.



ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب "الأول بارك"، غدًا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وقال ناتشو في مؤتمر صحفي: "أشعر أنني بحالة جيدة وليس لدي أي قلق بشأن مستقبلي، كما أن علاقتي مع النادي رائعة، إذا أردت التوقيع لتمديد عقدي غدًا فيمكنني القيام بذلك".

وأكمل: "أتمتع بمسيرة مهنية أفضل كل عام وأنا سعيد جدًا بذلك، أقوم بعمل جيد جدًا في حياتي، عندما يأتي التجديد، تصبح الأمور سهلة للغاية بالنسبة لي، حيث أنني أحظى بثقة النادي وفريقي ومدربي أنشيلوتي".

وأضاف: "لدينا فريق قوي جدًا، على الرغم من الإصابات، نحن متصدرون في الدوري الإسباني، لقد حصلنا على صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا، نحن نتنافس دائمًا بغض النظر عن عدد اللاعبين لدينا".

وشدد: "نتمتع بفرصة أخرى للفوز باللقب غدًا، وهذا شئ هام، نحن نعرف المنافس وما حدث العام الماضي، وصلنا بديناميكية جيدة، لكن الباقي لا يهم، على الرغم من أن المنافس هو برشلونة أفضل بكثير من العام الماضي".



وأكمل: "ليست هناك حاجة لشرح أي شيء، ليس من الضروري أن نفوز بدافع الالتزام، ولكن علينا أن نقدم كل ما لدينا ضد برشلونة".

واردف: " الفوز باللقب الأول دائمًا مهم جدًا في هذا النادي، إذا فزت، فهذا لا شيء، وإذا خسرت، بل على العكس تمامًا، إنها خطوة صغيرة لاكتساب الثقة لكل ما سيأتي في الموسم".

وتابع مؤكدًا: "برشلونة قوي، لديهم تاريخ كبير، لقد فازوا بالدوري وكأس السوبر، لكن لا يهم إذا كان برشلونة قويًا أو ضعيفًا، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا ونسعى للحصول على اللقب".