رئيس دولة كوت ديفوار يصل إلى ملعب الحسن واترا الأولمبي لحضور حفل الافتتاح

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الحسن واترا الآن رئيس دولة كوت ديفوار إلي ملعب الحسن واترا الأولمبي لحضور حفل الافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.

رئيس دولة كوت ديفوار يصل ملعب الحسن واتارا

وتنطلق مباراة الافتتاح بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساء على ملعب الحسن واترا الأولمبي.

وتقام حفلة الافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 بعد قليل على ملعب الحسن واترا الأولمبي.

يسعى المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار تحقيق الفوز على غينيا بيساو وحصد الثلاث نقاط لحصد اول ثلاث نقاط في المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.