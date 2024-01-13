نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التروماي ونجوم سوبر.. حكاية هدايا الزمالك للخطيب بعد حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاثة مواسم ونصف قادمًا من صفوف مودرن فيوتشر بعد صراع مع الزمالك وبيراميدز.

ساعات حاسمة في مستقبل صفقة الأهلي

ودخل مسؤولو الزمالك بشكل متأخر في صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ولكن مصدر مسؤول بالنادي الأبيض كشف لـ "دوت الخليج الرياضي" أسباب التراجع عن ضم الظهير الأيمن لمنتخب مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن مجلس إدارة نادي الزمالك تراجع عن ضم عمر كمال عبد الواحد بسبب عدة عوامل أبرزها سن اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عام وكذلك عدم استفادة الفريق منه على مستوى مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد المصدر أن عمر كمال عبدالواحد كان في حسابات الزمالك خلال الفترة الماضية قبل أن يتراجع مسؤولو الأبيض عن الدخول في مفاوضات رسمية بعد إتمام الأهلي كافة الاتفاقات مع مودرن فيوتشر.

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد بحوار صحفي مع كمال عبدالواحد والد صفقة الأهلي الجديدة الذي أكد أن مصير اللاعب كان فقط في يد وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر.

هدايا الزمالك للخطيب والأهلي

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية أبرز تصريحات مسؤولي الزمالك بالمجالس المختلفة بشأن الصفقات التي شهدت صراعًا بين القطبين خلال الفترات الأخيرة.

وتبدأ الحكاية من مجلس مرتضى منصور حيث علق رئيس الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية على انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف النادي الأهلي بعد فسخ عقد اللاعب مع الأبيض من طرف واحد وخروجه في تجربة احترافية قصيرة الأمد.

مرتضى منصور: كهربا هديتي ليك يا خطيب

قصة الهدايا المجانية للخطيب بدأت مع تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق في مؤتمر صحفي بتاريخ 31 مارس 2022 حيث علق آنذاك على غرامة اللاعب وانتقاله للنادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "سأقوم بالحجز على خزينة أي نادي يلعب له محمود كهربا وستلعب ببلاش طول عمرك. أنت في ورطة يا كهربا ياريتك لو سمعت كلامي من زمان أنت والخطيب".

وأكمل مرتضى منصور: "أطلع يا كهربا اتكلم وقول من طالبك بالهروب والرحيل عن نادي محترم عظيم مثل الزمالك بالرغم من استمرار تعاقدك مع النادي، وانتقالك لنادي محلل برتغالي".

وأنهى رئيس لزمالك السابق تصريحاته بالقول:"من سوء حظ محمود الخطيب أن رئيس الزمالك رجل قانون، وكما قلت كهربا هديتي لمحمود الخطيب".

هل أضر كهربا الأهلي؟

تصريحات وتهديدات رئيس الزمالك السابق لم تتحقق مع مرور الوقت حيث لا يزال محمود عبد المنعم كهربا لاعبًا بصفوف الفريق حتى الآن ولم يدفع الغرامة وكذلك لم تُمس أرصدة النادي الأهلي كما قال مرتضى منصور.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا يوم 13 ديسمبر 2019 حيث مثل اللاعب الفريق الأحمر في 62 مباراة بمعدل 2736 دقيقة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9 أهداف آخرين.

وحصد كهربا مع الأهلي لقبين في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب لقب وحيد فى السوبر الإفريقي بالإضافة إلى لقب وحيد لكأس مصر فضلا عن مشاركته في تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية في مناسبتين.

واقع الأرقام والبطولات يقول بأن هدية مرتضى منصور لمحمود الخطيب كانت مثمرة ومفيدة للنادي الأهلي على مستوى الأهداف وكذلك البطولات.

إمام عاشور هديتي ليك يا خطيب

غادر إمام عاشور صفوف الزمالك في يناير 2023 إلى رحلة احترافية عبر بوابة ميتلاند الدنماركي ولكنها لم تُكلل بالنجاح بعد إصابة اللاعب وعودته إلى مصر.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي كواليس عودة إمام عاشور للزمالك حيث طلب اللاعب أكثر من مرة خلال تواجده بالنادي للتأهيل الاجتماع بمجلس إدارة النادي من أجل العودة ولكن مطالبه قوبلت بالتجاهل.

وتعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي في 17 يوليو من العام المنصرم مقابل 3 مليون دولار.

وخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق مهاجمًا في أحد المؤتمرات الصحفية على غرار موقفه مع لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا.

وعلق مرتضى منصور على صفقة انتقال إمام صفوف إمام عاشور للأهلي بالقول: "إمام عاشور لاعب خائن وبقول للخطيب إمام عاشور هديتي ليك مثل كهربا ولا اعرف لماذا يشعر جمهور الأهلي بالسعادة.. أنت فرحان إن رئيس الزمالك باع لرئيسك (التروماي) مرتين".

وساهم إمام عاشور مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب السوبر المصري مؤخرًا بالإضافة إلى حصد الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية الأخير بالمملكة العربية السعودية.

ونجح إمام عاشور في الدخول بشكل سريع في أجواء الفريق الأحمر حيث ساهم اللاعب في لعب دور أساسي في خطة المدرب السويسري مارسيل كولر حيث انضم اللاعب حاليًا لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

أحمد سليمان ورغبة عمر كمال عبد الواحد بالانتقال للزمالك

وحسم النادي الأهلي مؤخرا صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر لصفوف القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وتوصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في مودرن فيوتشر لانتقال عمر كمال عبد الواحد لصفوف الفريق الأحمر مقابل إعارة الثلاثي كباكا ومحمد عبد الله وعبد الرحمن رشدان لمدة سنة ونصف.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن الزمالك كان مهتما خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لكن النادي الأبيض لم يحول اهتمامه لمفاوضات رسمية مع مودرن فيوتشر.

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد بأول حوار مع الدكتور كمال عبدالواحد الذي أكد مسبقًا أن مصير نجله في يد وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر لافتا إلى أن أي نادي يرغب في الحصول على خدمات الظهير الأيمن لمنتخب مصر فليتفاوض مع الإدارة وهو ما فعله الأهلي.

تصريحات مثيرة لعضو الزمالك

وعلى غرار تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق علق أحمد سليمان عضو المجلس الأبيض خلال لقاء تلفزيوني: "هناك لاعب سينتقل لنادي كبير الكل عمال يقول الزمالك بيتفاوض معاه، وده محصلش".

وأكمل سليمان: "أقسم بالله ما حد قعد مع عمر كمال عبدالواحد ولا فاوضه حتى، وكل اللي بيتقال كذب في كذب".

وأتم سليمان: "عمر كمال تم عرضه علينا من شهر، ولكننا لن نتحدث عن أي لاعب سوى بعد حل أزمة القيد بشكل نهائي".

وأشار أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحاته التلفزيونية إلى أن رغبة عمر كمال عبدالواحد كانت الانتقال لصفوف الزمالك بينما لم يتفاوض معه أحد من مسؤولي القلعة البيضاء.

انتقال عمر كمال عبدالواحد لصفوف الأهلي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد من جمهور الأحمر وجمهور زملكاوي غاضب من عدم إتمام الصفقة لصالح الفارس الأبيض.

تواجد عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن الدولي لمنتخب مصر في صفوف الأهلي بعد إضافة فنية للمارد الأحمر فهل يكون هدية مقبولة من الزمالك على غرار صفقتي محمود كهربا وإمام عاشور أم يثبت مجلس الأبيض أنه كان على حق بعد التراجع عن ضم اللاعب؟