نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من ضم جوهرة بالميراس وقطع الطريق على الأندية الأخرى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت تقارير صحفية عالمية عن صفقة تشيلسي القادمة، حيث أشارت أن النادي حريص على إنهاء صفقة موهبة جديدة وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وأشار الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " عبر صفحته خلال وسائل التواصل الاجتماعي متحدثا أن نادي تشيلسي وضع إيستيفاو ويليان الشهير ب " ميسينيو " تحت الأنظار ومن ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.



ويملك اللاعب شرط جزائي في عقده بقيمة 60 مليون يورو ولكن لن يوجد حتى الوقت الحالي أي نادي يعرض هذا المبلغ لضمه.

ويحرص تشيلسي على التعاقد مع جوهرة بالميراس ويقطع الطريق على أي نادي أخر للتعاقد معه، حيث أنه يشتغل حاليا على الصفقة بشكل جاد ويدخل النادي ضمن قائمة الأندية المهتمة بضم اللاعب.

وتواصل نادي برشلونة مع ناديه منذ فترة طويلة وأبدى رغبته الكبيرة في إنهاء الصفقة ولكن لا تزال الصفقة معقدة بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف.