قائمة طنطا لمواجهة بترول أسيوط الاثنين بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة الفريق الذي سوف يواجة فريق بترول أسيوط الاثنين المقبل في دوري المحترفين لكرة القدم.

قائمة طنطا لمواجهة بترو أسيوط

حيث يواجة طنطا فريق بترول أسيوط ضمن مواجهات الجولة 17 على ملعب الأخير بمدينة أسيوط الساعه الثانية بعد غدا الاثنين، وجاءت قائمة ابناء السيد البدوي علي النحو التالي:

بيدو نصر، مصطفي الكومي، حسام غالي، الحسيني سمير، أحمد علي، محمد مصطفي حموشة، أحمد حسني، ساهر عبد المنعم زيادة، كريم أسامة، أحمد السيد عبد الهادي، فارس طارق، شهاب فتحي، حسون محمد، أحمد فكري آباظة، عبد الرحمن الدح، محمد عاطف، إبراهيم جمال عواد، نانا آنتوي، محمد السيد عبد الهادي، محمد محسن شيكا، أقطاي عبد الله، طاهر رمضان.

ويحتل طنطا المركز الثامن برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق بترول أسيوط المركز السادس برصيد 27 نقطة.