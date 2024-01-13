نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يخطف فوزًا مثيرًا أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ واضح لفريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في الشوط الأول.

وافتتح اللاعب برناردو سيلفا التسجيل لفريق مانشستر سيتي في المباراة عند الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وتمكن اللاعب ألكسندر إيزاك من تسجيل هدف التعادل لفريق نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، وسجل اللاعب أنتوني جوردون الهدف الثاني عند الدقيقة 37.

واستطاع النجم البلجيكي كيفين دي بروين من تسجيل هدف التعادل لفريق مانشستر سيتي عند الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي في المباراة تمكن اللاعب أوسكار بوب من تسجيل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي عند الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.