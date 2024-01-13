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أحمد جودة - القاهرة - (10) صفقات جديدة تدعم زعيم الفلاحين في المحترفين

أنهى مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة المهندس "وليد خليل" إجراءات التعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم صفوف فريق غزل المحلة في رحلة البحث عن حسم إحدى بطاقتي الصعود المباشر للدوري الممتاز في ظل المنافسة الشرسة مع بتروجت "المتصدر" وحرس الحدود ووادي دجلة ولاڤيينا وبترول أسيوط.

حيث نجحت إدارة المحلة في التعاقد مع "محمود عبدالعزيز" لاعب الزمالك والداخلية السابق لموسمين ونصف، و"إسلام مجدي" لاعب وسط مدافع العبور لثلاث مواسم ونصف، و"بسام وليد" ظهير أيمن وادي دجله لثلاث سنوات ونصف، والموريتاني "أحمد سالم" مهاجم لاڤيينا لمدة عامين ونصف،

كما تم التعاقد مع اللاعب الكاميروني "سيرجي أونانا" لاعب مدافع وسط القطن الكاميروني في صفقة انتقال حر ولمدة 4 سنوات ونصف.

وكذلك التعاقد مع "فارس نيمار" لاعب وسط مهاجم سمنود لثلاث سنوات ونصف بعد دفع المقابل المادي، بالإضافة للتعاقد مع اللاعب "محمد طارق الكومي" ظهير أيسر أبوقير للأسمدة لمدة ثلاث سنوات ونصف.

كما أتمت لجنة التعاقدات بالنادي المحلاوي إجراءات التعاقد مع ثنائي نادي زد " نادر رمضان" لاعب الوسط المدافع و"أحمد رفعت" ريڤو لاعب الجناح الأيسر لموسمين ونصف بعد دفع المقابل المادي، وكذلك التعاقد مع "أحمد كاستلو" مدافع نادي أسوان لثلاث سنوات ونصف.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع بدوري المحترفين برصيد (28) نقطة جمعهم من الفوز في (7) مباريات والتعادل في مثلهما بينما تلقى الفريق المحلاوي الهزيمة في مباراتين.

ويستعد الفريق المحلاوي لمواجهة المتصدر بتروجيت في الثانية عصر "الإثنين" باستاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة في مواجهة مثيرة يطمح فيها زعيم الفلاحين تحقيق الانتصار وتقليص الفارق مع الضيوف اصحاب الصدارة برصيد (38) نقطة.