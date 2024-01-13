منتخب سوريا يفتتح مشاركته بكأس آسيا بتعادل سلبي أمام أوزبكستان

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس آسيا قبل قليل بتعادل سلبي بين منتخبي سوريا وأوزبكستان في المباراة التي أقيمت باستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

منتخب سوريا يتعادل أمام أوزباكستان بكأس آسيا

المنتخب السوري بقيادة مديره الفني هيكتور كوبر بدأ اللقاء بتشكيل أساسي على النحو التالي:

أحمد مدنية "حارس مرمى" - ثائر كروما - أيهم أوسو - مؤيد العجان - عبدالرحمن ويس - خليل إلياس - إيزاكيل العم - محمود الأسود - عمار رمضان - إبراهيم هيسار - بابلو صباغ.

بينما بدأ منتخب أوزبكستان بقيادة مديره الفني سريكو كاتانيتش المباراة بتشكيل أساسي على النحو التالي:

أوتكير يوسوبوف "حارس مرمى" - خوجي أكبر عليجونوف - فروخ سيفاييف - روستمجون عاشورماتوف - أوتابيك شوكوروف - عادلجون حمروبيكوف - جالودين ماشريبوف - أوستون أورونوف - عمربيك إيشمرادوف - هوجيمات اركانوف - عبدالقدير خوسانوف.

المباراة جاءت متوسطة المستوى من جانب المنتخبين ولم تشهد الكثير من الفرص أمام المرميين وظهر بشكل واضح إفتقاد المنتخب السوري لغياب نجمه وهدافه عمر السومة الذي تم إستبعاده من القائمة المشاركة بالبطولة بقرار فني من هيكتور كوبر.

وعبر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السوري عن إمتنانه للفوز بنقطة أمام منتخب أوزبكستان القوي في بداية المعترك الآسيوي، وأكد أن المنتخب سيشهد تدوير بين النجوم وإحلال وتجديد وعدم مشاركة خريبين بشكل أساسي نظرا لعودته من الإصابة.

نتيجة التعادل إفتتحت رصيد المنتخبين السوري والأوزبكي بنقطة وحيدة ليحتلا المركزين الثاني والثالث بالمجموعة الثانية بالتساوي بينما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزها على الهند بهدفين مع نهاية مباريات الجولة الأولى.