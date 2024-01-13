نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد.. ليفربول في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول الأول القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث حقق فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد

1- ليفربول: 45 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 43 نقطة.

3- أستون فيلا: 42 نقطة.

4- آرسنال: 40 نقطة.

5- توتنهام: 39 نقطة.

6- وست هام: 34 نقطة.

7- برايتون: 31 نقطة.

8- تشيلسي: 31 نقطة.

9- مانشستر يونايتد: 31 نقطة.

10- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

11- وولفرهامبتون: 20 نقطة.

12- بورنموث: 25 نقطة.

13- فولهام: 24 نقطة.

14- كريستال بالاس: 21 نقطة.

15- نوتينجهام فورست: 20 نقطة.

16- برينتفورد: 19 نقطة.

17- إيفرتون: 16 نقطة.

18- لوتون تاون: 16 نقطة.

19- بيرنلي: 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.