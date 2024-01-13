6 أهداف و3 أسيست تلخص مشوار محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر منافسات النسخة الجديدة من بطولة أمم إفريقيا 2023 وسط طموحات كبيرة بقيادة منتخب الفراعنة للتتويج باللقب القاري هذا العام.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم معهما أيضًا غانا والرأس الأخضر.

وستقام مباراة مصر ضد موزمبيق في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة غدًا الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

وتعد هذه المشاركة الرابعة لـ محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بعدما سبق وشارك في 3 نسخ سابقة ولكنه لم ينجح في التتويج بلقب البطولة القارية إطلاقًا ويأمل في رفع الكأس هذا العام.

أرقام من مشاركات محمد صلاح في أمم إفريقيا

محمد صلاح شارك في بطولة أمم إفريقيا أعوام 2017، 2019، 2022، وخاض 17 مباراة وسجل 6 أهداف، وصنع 3 آخرين، بينما حصل على بطاقة صفراء وحيدة في إجمالي دقائق لعب فعلية 1660 دقيقة.

قاد "صلاح" منتخب مصر للتأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما، ولكنه خسر لقب البطولة في النهاية أمام منتخب الكاميرون بعد الخسارة بنتيجة 2-1.

عاد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في نسخة بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر، وسجل هدفين، ولكن ودع منتخب الفراعنة منافسات البطولة مبكرًا من دور الـ16 بالخسارة 1-0 أمام جنوب إفريقيا.

أما المشاركة الثالثة لنجم ليفربول في بطولة أمم إفريقيا كانت عام 2022 في الكاميرون، وسجل هدفين وصنع هدف، وقاد الفراعنة للوصول لنهائي البطولة القارية ولكن خسر اللقب بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.

ويحلم محمد صلاح في مشاركته الرابعة بقيادة منتخب مصر لاعتلاء منصة التتويج ورفع كأس إفريقيا للمرة الأولى في مسيرته الكروية، والثامنة في تاريخ منتخب الفراعنة.