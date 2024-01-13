مدرب منتخب الصين: الخروج بنقطة التعادل أمام طاجيكستان مكسب لنا بالنسبه لصعوبة البداية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصربي ألكسندر يانكوفيتش مدرب منتخب الصين عن نقاط القوة والضعف التي واجهت لاعبي منتخبه في مباراة اليوم ضد طاجيكستان، والتي انتهت بالتعادل السلبي في مواجهات كأس آسيا.

تصريحات مدرب منتخب الصين بعد التعادل أمام طاجيكستان

حيث جاء قائلا: "الخروج بنقطه التعادل امام طاجيكستان مكسب لنا بالنسبه لصعوبه البدايه".

واستكمل: "كنا نستحق الفوز لكن حكم الفيديو الغى الهدف الذي سجلناه".

وواصل:" لم نظهر بالمستوى المأمول في الشوط الأول بسبب التمريرات الخاطئه وسوء تمركز اللاعبين".

واختتم حديثه:" لا بد من تصحيح الاخطاء قبل مواجهه لبنان لان المجموعه صعبه وسنواجه بعد ذلك منتخب قطر حامل اللقب".

ووقع منتخب الصين الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، الموافق 13 يناير 2024، ضد نظيره طاجيكستان، وذلك ضمن إطار منافسات مسابقة بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في دولة قطر.

وانطلقت أمس الجمعة فعاليات منافسات بطولة كأس آسيا 2023، في المباراة الأولى الافتتاحية بمواجهة منتخب قطر ضد نظيره لبنان وتستمر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل.

كما بدأت أحداث مواجهة اليوم بين المنتخبين الصين ضد طاجيكستان التي أقيمت على ملعب لخويا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى بمسابقة كأس آسيا 2023.

وسيطرت أحداث الشوط الأول بتمريرات واستحواذ وسيطرة بين المنتخبين حتى تمكن منتخب الصين من أحرز هدفًا في الدقيقة الـ82 لكن عندما عاد حكم اللقاء للڤار تم إلغائه بداعي التسلل على مهاجم منتخب الصين، وبذلك لم يحتسب الهدف.

ولكن لم يستسلم منتخب طاجيكستان ولكنه عاد وسيطر على مجريات المباراة، وكاد أن يهدد مرمى منتخب الصين ويسجل في شباكه ولكن لم يحالفهم الحظ وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل بين المنتخبين أصبح رصيد كلا من الصين وطاجيكستان نقطة وحيدة، خلف منتخب قطر الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، كما يحتل منتخب لبنان المركز الأخير دون نقاط.

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