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أحمد جودة - القاهرة - يستهل منتخب السعودية مشواره في النسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا 2023، بمواجهة قوية ضد نظيره منتخب عمان ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها قطر.

وتنطلق مباراة السعودية ضد عمان في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة التي تضم معهما أيضًا تايلاند وقيرغيزستان.

ويتطلع منتخب السعودية لتحقيق الفوز في مباراته الأولى ضد عمان، للمنافسة مبكرًا على بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة والمضي قدمًا للمنافسة على لقب البطولة الآسيوية.

ماذا يفعل منتخب السعودية في مبارياته الافتتاحية بـ كأس آسيا؟

وتهدد منتخب السعودية إحصائية سلبية في مبارياته الافتتاحية ببطولة كأس آسيا، وعلى مدار 10 مشاركات سابقة للأخضر بالبطولة الآسيوية حقق 3 انتصارات وخسر مثلها فيما تعادل في 4 مباريات.

تعادل منتخب السعودية في أولى مبارياته مع كوريا الجنوبية 1-1 في افتتاح مشواره في نسخة عام 1984، بينما افتتح نسخة 1988 بالفوز على منتخب سوريا 2-0، فيما تعادل عام 1992 مع الصين 1-1 في ضربة البداية.

أما في نسخة عام 1996 حقق منتخب السعودية فوزًا كاسحًا على حساب منتخب تايلاند بسداسية نظيفة في افتتاح مشواره بالبطولة، بينما خسر مباراته الأولى عام 2000 أمام اليابان 4 – 1.

واستهل منتخب السعودية مشواره في نسخة البطولة عام 2004 بالتعادل مع تركمنستان بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل مع كوريا الجنوبية في مستهل مشواره في نسخة 2007، بينما خسر مباراة الافتتاح أمام سوريا 2-1 في نسخة 2011.

وافتتح المنتخب السعودي مشواره في بطولة عام 2015 بالخسارة أمام الصين 1-0، واكتسح كوريا الجنوبية برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بنسخة البطولة عام 2019.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية توج بكأس أمم آسيا 3 مرات طوال تاريخه أعوام 1984، 1988، 1996.