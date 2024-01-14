نجم تونس السابق: منتخب مصر مرشح بقوة للتتويج بأمم إفريقيا وكوت ديفوار فريق قوي

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أحمد جودة - القاهرة -

قال نبيل الكوكي المدير الفني الحالي لفريق الصفاقسي التونسي أن منتخب مصر قوي للغاية ومرشح بقوة للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام فى كوت ديفوار بما يملك من لاعبين مميزين فى مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة للتتويج بأمم إفريقيا وكوت ديفوار فريق قوي

وقال نبيل الكوكي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر مرشح بقوة للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام، وهذه النسخة ستكون قوية للغاية بين جميع المنتخبات.

واضاف:" شاهدت مباراة منتخب كوت ديفوار أمام نظيره غينيا بيساو وهو منتخب قوي للغاية وبه العديد من اللاعبين المميزين وسيستغل عامل الأرض والجماهير لذلك سيكون منافس صعب.

ويذكر أن منتخب مصر يواجه منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية الاحد فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

