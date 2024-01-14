نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة زامبيا والمغرب في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعدما أصبحت كأس أمم إفريقيا 2024 حديث العشاق لكرة القدم، ينتظر الملايين حول العالم موعد المباريات الرائعة والتنافس الشديد بين المنتخبات القوية. واحدة من هذه المواجهات المثيرة تجمع بين منتخب زامبيا والمغرب، والتي ستكون من بين الأحداث الرياضية البارزة في هذا الحدث القاري الكبير.

تحمل مباراة زامبيا والمغرب توقعات كبيرة، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز والتأهل للمراحل المتقدمة في البطولة. سيكون هذا اللقاء فرصة لرؤية أفضل لاعبي القارة الإفريقية في أداء استثنائي، وقدرة الفرق على التأقلم وتحقيق الانتصارات الحاسمة.

في يوم المباراة، ستنطلق الأحداث، خلال المجموعة السادسة الجولة الثالثة، على أرض الملعب، وتسود الإثارة والتحديات. بينما ينتظر الجماهير العريضة معرفة نتيجة هذا الصراع الكروي، يمكن للمتابعين التمتع بتجربة مشاهدة مثيرة عبر القنوات المختارة لبث هذا الحدث الرياضي الكبير.

مباراة زامبيا والمغرب.. القنوات الناقلة

المجموعة السادسة الجولة الثالثة.. ستتاح للمشجعين فرصة متابعة كل لحظة من هذه المباراة المنتظرة عبر عدة قنوات رياضية، ومن بين هذه القنوات ستكون SSC Sport وBein Sport HD منصة البث المباشر لهذا اللقاء الرياضي المميز.

مباراة زامبيا والمغرب القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط

في منطقة الشرق الأوسط، تتوفر العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، ومن أبرزها:

قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات.

قناة المغرب الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الرياضية المغربية الأولى على القمر الصناعي Hispasat 30W-5.

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B.

قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي Amos 4W.

وتنقل هذه القنوات جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباريات المنتخبات العربية المشاركة، مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس.

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

موعد مباراة زامبيا ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على زر «البحث».

حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

اضغط على زر «البدء».

ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.

كأس أمم إفريقيا 2024. موعد مباراة زامبيا والمغرب المجموعة السادسة الجولة الثالثة

يوم الأربعاء 24 يناير الساعة 10 مساءًا، موعد مباراة زامبيا والمغرب المجموعة السادسة الجولة الثالثة.