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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبد الجليل أن هناك عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني والكرة المصرية يستحق الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

محمد عبد الجليل: أحمد فتوح لا بد أن يحترف وأتوقع تألق مرموش فى كأس الأمم الأفريقية

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" لاعبي الكرة المصرية إذا احترفوا فى الخارج سيكون هناك نجاح كبير للكل.

وأضاف:" أبرز اللاعبين الذي أري أنه يستحق الاحتراف الخارجي بشكل رائع هو أحمد فتوح الذي يستطيع اللعب فى الدوريات الكبري فى العالم فهو ليس أقل من رامي بن سبعيني النجم الجزائري فى الدورى الألماني.

وأضاف:" أيضا هناك لاعبين آخرين أمثال إمام عاشور الذي يملك إمكانيات متميزة وكبيرة

وأكمل:" أري أن عمر مرموش نجم فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني يستطيع التألق فى بطولة أمم إفريقيا واتوقع ذلك بعد المستويات الذي يقدمها مع فريقه.

ويذكر أن منتخب مصر يواجه منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية الاحد فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.