نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مباراتان فقط اليوم الأحد 14-1-2024 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من البريميرليج.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيفرتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأحد 14-1-2024، عبر قنواتها.