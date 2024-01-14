نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان أمام مونزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان أمام مونزا مساء السبت على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الكالتشيو.

وتمكنت كتيبة سيموني إنزاجي من تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الإنتر هاكان تشالهان أوجلو "هدفين"، لاوتارو مارتينيز "هدفين"، ماركوس تورام "هدف" في الدقائق 12 و14 و60 و84 و88، فيما سجل ماتيو بيسينا هدف مونزا الوحيد في الدقيقة 68.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان أمام مونز

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

1- إنتر ميلان: 51 نقطة.

2- يوفنتوس: 46 نقطة.

3- ميلان: 39 نقطة.

4- فيورنتينا: 33 نقطة.

5- بولونيا: 32 نقطة.

6- نابولي: 31 نقطة.

7- أتالانتا: 30 نقطة.

8- لاتسيو: 30 نقطة.

9- روما: 29 نقطة.

10- تورينو: 28 نقطة.

11- مونزا: 25 نقطة.

12- جنوي: 22 نقطة.

13- ليتشي: 21 نقطة.

14- ساسولو: 19 نقطة.

15- فروزينوني: 19 نقطة.

16- أودينيزي: 17 نقطة.

17- هيلاس فيرونا: 17 نقطة.

18- كالياري: 15 نقطة.

19- إمبولي: 13 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 12 نقطة.

