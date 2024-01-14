نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يحسم مصير أحمد حجازي من المشاركة أمام موزمبيق بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم خالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير أحمد حجازي نجم الفراعنة من المشاركة أمام نظيره الموزمبيقي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024.

وتنطلق أحداث مواجهة مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

- الدرندلي يتحدث عن إصابة أحمد حجازي

وصرح خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار:" إصابة أحمد حجازي ليست مقلقة وبسيطة، واللاعب سوف بكون جاهزا في مواجهة الغد ضد موزمبيق".

وتابع:" لدرندلي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الأمور تسير بشكل جيد، وأجواء الاستعدادات مميزة والجميع يشعر بحماس كبير ".

وأردف: "ملعب المباراة ضد موزمبيق جيد رغم بعض التحفظات على العشب، والأجواء جيدة ودرجة الحرارة معقولة".

