نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يتحدث عن قائمة منتخب مصر وموقفه من فتوح وصبحي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على بعض الانتقادات التي واجهته بعد إعلان قائمة الفراعنة التي سوف تشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024.

وتواجه كتيبة الفراعنة مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري، نظيره المنتخب الموزمبيقي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكان.

- فيتوريا يتحدث عن صبحي وفتوح

وتحدث روي فيتوريا عبر برنامج ملعب أون تايم سبورت مع سيف زاهر عن الانتقادات التي واجهت إعلان القائمة:" هذا الأمر لا يقلقنا نحن كمدربين الأهم أنني أعرف أنني استدعيت اللاعبين الأفضل والمناسبين لتلك البطولة".

وتابع عن استدعاء فتوح وصبحي رغم أزمتهم الأخيرة مع الزمالك قائلا:" بالطبع كنت سأقوم باستدعائهم حتى لو لما يجددوا عقودهم مع الزمالك لأني معجب جدا بأدائهم".

وواصل: "هذا الأمر جيد للكرة المصرية بشكل عام فاللاعبين يقدموا أداء كبير داخل الملعب".

