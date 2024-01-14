نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الجليل: منتخب مصر قادر علي الفوز بأمم إفريقيا وعدد المحترفين قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبد الجليل نجم كرة القدم المصرية السابق أن منتخب مصر قادر على الفوز أمام منتخب موزمبيق فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام فى كوت ديفوار خلال الوقت الحالي.

محمد عبد الجليل: منتخب مصر قادر علي الفوز بأمم إفريقيا وعدد المحترفين قليل

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر لديه القدرة فى تحقيق الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية العام الحالي فى كوت ديفوار، لأن لدينا لاعبين وجيل مميز بجانب جهاز فني بقيادة روي فيتوريا قادر علي قيادة الفراعنة على ذلك.

واضاف:" منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق أعلي بكثير ويستطيع الفوز بأول ثلاث نقاط من أجل الفوز والمنافسة فى المجموعة ان شاء الله تكون سهلة بالفوز الأول.

وأتم:" للأسف رغم وجود 7 لاعبين محترفين ولكن احنا أقل بلد لديها عدد محترفين وسط إفريقيا ووسط بطولة كأس الأمم الأفريقية.

