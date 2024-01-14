"عنفته بشده".. شوبير يروي رد فعله على خطأ نجله في نهائي كأس السوبر

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي، عن غضبه بعد خطأ نجله مصطفى في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال أمام مودرن فيوتشر.

شوبير يروي رد فعله على خطأ نجله في نهائي كأس السوبر

وكان مصطفى شوبير قد أخطأ في الهدف الأول الذي سكن شباكه لصالح مودرن فيوتشر، عن طريق عمر السعيد، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات.



وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "بصفة عامة مباريات الأهلي أشاهدها أنا وزوجتي فقط، وعندما يقف مصطفى الأمور تصبح صعبة على والدته أكثر مني، لأنه مشروعها، هي التي أخذته إلى الأهلي دون أن أعلم".



وتابع: "أنا شديد الانفعال الداخلي، يوم الخطأ كان أكثر مرة في حياتي أنفعل (شتمته) هو أدى مباراة رائعة، وأعرف حجم الضغوط التي تنتظره وأن الناس تنتظر خطأ منه، (شتمته شتائم قوية)".

وشدد: "هو خطأ يحدث لأي حارس، وكنت منفعلًا، وكنت قلقًا أن يخسر الأهلي، وبعد دخول الهدف الثاني ارتديت ملابسي ونزلت ولم أكمل المباراة".

وأردف: "مصطفى لو لم يكن ابني لتمنيت أن يكون ابني، لم أذهب مطلقًا لمشاهدة مصطفى في التدريبات، والناس لا تصدق هذا، عندما أقول إن مصطفى يُجري نظامًا غذائيًا خاصًا البعض لا يُصدق".

واختتم: "بعد هذه المباراة أول كلمة وجهتها له مبروك، هو لديه ميزة أنه لا يبرر أخطائه، وهو أفضل مني في كل المقومات".

وجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز على على فيوتشر برباعية مقابل هدفين، وتوج ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه والثالث على التوالي.

