داريو مونتيرو: منتخب موزمبيق قادر على الظهور بشكل مميز ضد منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

قال داريو مونتيرو المدير الفني لمنتخب موزمبيق أن منتخب موزمبيق قادر على الظهور بشكل مميز ضد منتخب مصر رغم الغيابات التي نعاني منها.. ولكن منتخب مصر فريق يخوف، ورغم ذلك نحن قادرين على تحقيق الفوز.

وصرح داريو مونتيرو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " رقم 10 " على القناة "الأولي":"منتخب موزمبيق يعاني من 4 غيابات وعلى كاف أن يعيد النظر في مسألة إيقاف اللاعبين بناء على إنذارات سابقة في التصفيات".



وأكمل:"كان من الأفضل عدم مواجهة مصر في بداية المشوار بكأس الأمم ولكن هذا أصبح أمر واقع أمامنا ولا بد من التعامل معه".

وتابع:" منتخب مصر لا يملك محمد صلاح فقط بل لاعبين محترفين مميزين أيضا غير صلاح، ويملك لاعبين دوليين، والأمر سيكون صعبا وليس سهلا بالنسبة لنا".

وأضاف:"لا نعرف الخطة أو التشكيل الأساسي لمنتخبنا ولم يظهر أي ملامح للخطة حتى الآن، ولم نكن نتمنى مواجهة مصر في البداية".

واختتم:" روي فيتوريا يعلم جيدا من سيواجهه ولذلك احترم منتخب موزمبيق في تصريحاته قبل المباراة".

موعد مباراه منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الامم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.