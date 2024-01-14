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أحمد جودة - القاهرة - مباراة تنزانيا والكونغو.. قنوات مجانية وموعد انطلاق صافرة الحكم في كأس أمم إفريقيا 2024.. تستعد قارة إفريقيا لشهد مباراة نارية في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، حيث ستجمع تنزانيا بالكونغو في واحدة من المواجهات المرتقبة في البطولة. يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بشغف، متسائلين عن مستوى الأداء الذي سيقدمه الفريقان وكيف ستكون النتيجة النهائية.

قنوات مجانية وموعد انطلاق صافرة الحكم في كأس أمم إفريقيا 2024

يشهد موسم كأس أمم إفريقيا 2024 تنافسًا مثيرًا بين منتخبات القارة، ومن بين المباريات المثيرة المتوقعة، تبرز مواجهة مثيرة بين منتخب تنزانيا والكونغو. ستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لإظهار قوتهم وتقديم أداء رياضي رائع أمام عشاق كرة القدم مباراة تنزانيا والكونغو.

تاريخ ووقت المباراة:

موعد مباراة الكونغو وتنزانيا يوم الأربعاء 24 يناير الساعة 10 مساءً ستلتقي تنزانيا والكونغو، وهذا موعد انطلاق صافرة الحكم في كأس أمم إفريقيا 2024، في إطار الجولة الثالثة داخل المجموعة السادسة.

توقعات المباراة:

تشير التوقعات إلى أن المباراة ستكون حماسية ومثيرة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. يعكس ذلك الطموح والرغبة في التأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

الاستعدادات واللاعبون البارزون:

تأتي المباراة بعد استعدادات طويلة للفريقين، حيث عمل المدربون على تجهيز لاعبيهم لهذه التحديات الكبيرة. يتوقع أن يقدم اللاعبون البارزون لكل فريق أداءًا ملفتًا للنظر، مما يزيد من جاذبية المواجهة.

في الختام، تظل مباراة تنزانيا والكونغو من بين اللحظات المميزة في كأس الأمم الأفريقية 2024، ونحن على موعد لمتابعة فعالياتها ورصد تأثيرها على مجريات البطولة الكروية الأفريقية هذا العام.

القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط

في منطقة الشرق الأوسط، تتوفر العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، ومن أبرزها:

مباراة تنزانيا والكونغو.. قنوات مجانية وموعد انطلاق صافرة الحكم في كأس أمم إفريقيا 2024

قناة الجزائر الأولى على القمر الصناعي نايل سات.

قناة المغرب الرياضية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الرياضية المغربية الأولى على القمر الصناعي Hispasat 30W-5.

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B.

قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي Amos 4W.

وتنقل هذه القنوات جميع مباريات البطولة، بما في ذلك مباريات المنتخبات العربية المشاركة، مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس.

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

مباراة تنزانيا والكونغو.. قنوات مجانية وموعد انطلاق صافرة الحكم في كأس أمم إفريقيا 2024.. لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على زر «البحث».

حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

اضغط على زر «البدء».

ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.



