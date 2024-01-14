طائرة سموحة رجال تفوز على الترسانة 0/3 فى الدورى الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى سموحه على نظيره الترسانه 0/3 فى المباراة التى جمعت بينهما على الصالة المغطاة بالنادى السكندرى ضمن مباريات الجولة الثانية فى المجموعة الثانية بالدورى الممتاز.

طائرة سموحه رجال تفوز على الترسانه 0/3 فى الدورى الممتاز

وحرص كلا من المهندسة إيمان جابر عضو مجلس إدارة نادى سموحه، المهندس أحمد حسن مدير النشاط الرياضي على متابعة المباراة.

ويضم فريق سموحه كلا من: محمد أبوريه، أدهم أسامه، محمود رضا، هشام غريب، محمد جبل، أحمد محمد، محمد محمود، محمد سيد،أحمد ياسر، آياد باسل، محمد عادل، هشام أشرف، عمرو رفعت، محمود خميس، رومان فولكوف، فارس وليد عباس.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق سموحه من: اشرف رشاد مدير فنى، محمد رشدى مدرب عام، محمد زكريا محلل تقنى، أحمد فهمى مطور أداء، عمر محمد مخطط أحمال، مصطفى العشماوى إدارى الفريق، عمر محمد علاج طبيعي،ابراهيم جمعه مدلك، شريف السيد عامل.

