نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان القادمة بعد الفوز أمام مونزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتشوق عشاق مشاهدة النيراتزورى لمعرفة موعد مباراة إنتر ميلان القادمة بعد الفوز أمام مونزا بنتيجة 5-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "ياو باور ستاديوم " في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان القادمة بعد الفوز أمام مونزا

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان موعدًا ناريًا مع نظيره لاتسيو يوم الجمعة المقبل 19-1-2024 على ملعب "الأول بارك "بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية.

