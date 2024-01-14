نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قررت عدم ضمه لهذا السبب".. فيتوريا يكشف كواليس استبعاد عبد الله السعيد من أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن أسباب استبعاد صانع الألعاب، عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز من القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024.

- فيتوريا يعلق على استبعاد عبد الله السعيد

وتحدث روي فيتوريا مع سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس:" تعرضت لانتقادات واسعة بسبب عدم ضم عبد الله السعيد في بعض الأحيان، ولكن أكدت سابقا أنني لن أقوم باستدعاءه للفريق، ولكن رأيت إني لا بد نت إعادة التفكير في هذا الأمر وإعطاء فرصة من جديد لبعض اللاعبين".

وتابع:" كانت لدي وجهة نظر في اللاعبين الذي تجاوز عمرهم سن 35 سنة عن قدرتهم في تمثيل منتخب مصر وكان عبد الله السعيد من بيهم تلك الأسماء".

وواصل:" كانت نيتي من البداية واضحة تجاه عبد الله السعيد، وأعلم في ماذ بفكر لكني في النهاية قررت عدم ضمه في القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ولكن اقدره بصفةشخصية بشكل كبير".

وأختتم:" نحن نبني جيلا جديدا من الشباب ونضح بهم مزيج من الحيوية لإعطاء أسماء جديدة على الظهور مع منتخب مصر".

