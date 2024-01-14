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أحمد جودة - القاهرة - أعرب اللاعب الإنجليزي، جادون سانشو، عن سعادته البالغة بصناعة الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند، خلال الفوز على ملعب دارمشتات 3/0، اليوم السبت، في الدوري الألماني لكرة القدم.

سانشو يعلق على عودته القوية لدورتموند

وعاد سانشو (23 عاما) إلى ناديه القديم دورتموند، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وصنع اللاعب الشاب الهدف الثاني، الذي تكفل ماركو رويس بتسجيله في شباك الفريق الذي يتذيل ترتيب البوندسليجا، وذلك خلال الظهور الأول له مع أسود الفيستيفال، عقب انتقاله من صفوف الشياطين الحمر.

وفي هذا الصدد، قال سانشو: "منذ قدومي شعرت بأنني في بيتي، وأنا سعيد بالعودة إلى الملعب مجددا.. سعدت برؤية ماركو مجددا، إنه صديق عزيز لي، وأنا أقدره.. سعيد بصناعة الهدف الثاني له اليوم".

وبشأن طموحاته مع دورتموند، صاحب المركز الخامس بالبوندسليجا، أوضح: "أشعر بالسعادة مرة أخرى.. عودتي إلى الملعب، محاولة مساعدة الفريق، إعادتهم إلى المراكز الثلاثة الأولى، وبالطبع التأهل لدوري أبطال أوروبا في العام المقبل".

وختم بالقول: "لدي أهداف شخصية، لن أكشف عنها الآن".

يُذكر أن سانشو دخل في أزمة مع مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، الذي أخرجه من حساباته بشكل تام، وهو ما دفعه للعودة إلى دورتموند.