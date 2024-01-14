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أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على عقد اجتماعات عدة، على هامش تواجده في كوت ديفوار لحضور افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

إنفانتينو يتعهد بدعم خطط الاتحاد الغيني لكرة القدم

وقال إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "كنت سعيدا بلقاء رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، أبو بكر سامبيل، في أبيدجان".

وتابع: "لديه (سامبيل) خطط واضحة بخصوص توجهاته، هو وفريق عمله، لمستقبل كرة القدم الغينية، وبالتالي سيحصل علي دعم فيفا في العمل نحو تحقيق تلك الأهداف".

وأضاف أن "غينيا، مثل العديد من الدول الأفريقية الأخرى، تعشق كرة القدم، ولديها الكثير من الإمكانيات التي تحتاج إلى فرصة للتطور.. هذا ما يود فيفا رؤيته في جميع أنحاء العالم".

واعتبر أن "خبرة سامبيل الكبيرة في كرة القدم الغينية، ستمكنه من تحقيق ذلك في بلده، ونشر فرحة لعبتنا الجميلة للفتيات والفتيان على جميع المستويات".