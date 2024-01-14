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أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم المصري عمرو وردة إلى ساحة التألق في الدوري اليوناني بعد فترة طويلة من الغياب. سجل وردة هدفين رائعين لصالح فريقه الجديد، بانسيرايكوس، في مواجهته أمام لاميا، التي انتهت بانتصار الفريق بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت مساء السبت.

وردة يسجل ثنائية مع بانسيرايكوس في مرمى لاميا بالدوري اليوناني

وكانت هذه همسة عودة قوية لوردة إلى شباك المنافسين في الدوري اليوناني، حيث افتتح سجله التهديفي مع بانسيرايكوس، وهو أول هدف له عامة منذ ذلك الحين الذي سجل فيه مع فريقه السابق أبولون ليماسول القبرصي في فبراير 2023.

وبهذا الإنجاز، ارتفع إجمالي أهداف وردة في الدوري اليوناني إلى 33 هدفًا، حيث خاض تجارب ناجحة مع أندية مختلفة مثل باوك ولاريسا وأترميتوس وفولوس.

ورحب وردة بتحقيق هذا الإنجاز مع فريقه الجديد، بانسيرايكوس، الذي انضم إليه في يناير بعد فسخ عقده مع فاركو المصري. ولفت النجم المصري الانتباه إلى أن آخر هدف سجله في الدوري اليوناني كان تحت قيادة المدرب بابلو جارسيا، والذي يشرف حاليًا على فريقه الحالي.

وعبّر وردة عن سعادته بالعودة إلى أجواء التهديف في اليونان، قائلًا: "أشعر كأنني في مصر، أشعر بالراحة مع الفريق ونتدرب بكل قوة ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن".

وختم تصريحه بتحفيز الفريق قائلًا: "علينا أن نواصل العمل بجد ونركز في المباريات القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات".