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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاجم منتخب مصر السابق، محمد زيدان، على أهمية وجود النجم محمد صلاح في صفوف منتخب مصر، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت في كوت ديفوار مساء اليوم السبت.

محمد زيدان: مباراة موزمبيق الأهم في مشوار الفراعنة ببطولة كأس أمم افريقيا 2023

وفي تصريحات لشاشة DMC، قال زيدان: "المباراة الافتتاحية دائمًا تكون الأهم لأنها تشكل إنذارًا لباقي المنافسين".

وأوضح قائلًا: "منتخب مصر، مثل البرازيل، يخشاه الجميع، وهو من بين المرشحين الدائمين لحصد لقب البطولة".

وأشار زيدان إلى ميزة الجيل الذهبي، قائلًا: "كان الجميع على قلب رجل واحد في الجيل الذهبي، ولم يكن هناك فرق بين البدلاء والأساسيين".

وأكد على قيمة محمد صلاح، وصفه بأحد أفضل اللاعبين في العالم، مشددًا على أهميته في خلق الهيبة أمام المنافسين.

وأضاف: "منتخب مصر كان يعاني في الفترة الماضية من غياب المهاجم القناص، لكن مع وجود مصطفى محمد تم حل الأزمة، وأصبح من العناصر الأساسية التي تصنع الفارق".

وختم زيدان تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود خلاف بينه وبين حسن شحاتة، مشيرًا إلى أن استبعاده من مباراة أنجولا في عام 2008 كان بسبب إصابته بعد التحام مشترك مع أحمد فتحي.