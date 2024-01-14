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أحمد جودة - القاهرة - قاد النجم هاكان كالهانوجلو، لاعب فريق إنتر ميلان، فريقه إلى انتصار ساحق بنتيجة (5-1) على مونزا في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الإيطالي.

هاكان كالهانوجلو يحقق رقم تاريخي بعد ثنائيته في مونزا

وشهدت المباراة تألق النجم التركي الذي سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء. وفي سياق ذلك، أشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن كالهانوجلو قام بتحقيق إنجاز شخصي من خلال تسجيله أول ثنائية في مسيرته بالدوري الإيطالي.

وأوضح الموقع أن هذه الثنائية جاءت بعد مشاركته في 222 مباراة في الكالتشيو، حيث لعب مع فريقي ميلان وإنتر، وتمكن من تسجيل 39 هدفًا قبل هذه المباراة.

وبهذا الأداء الرائع، ارتفع رصيد كالهانوجلو إلى 9 أهداف في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، معادلًا أفضل إنجاز في مسيرته، حيث سجل نفس العدد من الأهداف في موسم (2019-2020) مع فريق ميلان.

على الجانب الآخر، أشار الموقع الإيطالي إلى أن النجم التركي، بعد هاتين الثنائيتين في المباراة اليوم، فشل في معادلة الرقم القياسي لأفضل هداف في الكالتشيو دون ثنائيات، الذي يتمتع به فابيو بيكيا، حيث سجل الأخير 41 هدفًا في 41 مباراة.