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أحمد جودة - القاهرة - قاد لوك دي يونج، فريقه أيندهوفن، للفوز على ضيفه إكسلسيور 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

"هاتريك" دي يونج يقود أيندهوفن للفوز على إكسلسيور في الدوري الهولندي

سجل دي يونج ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود أيندهوفن للفوز وتعزيز صدارته للدوري الهولندي برصيد 51 نقطة، بفارق 13 نقطة عن فينورد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب مع ضيفه نيميجين غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إكسلسيور عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت ثلاثية دي يونج في الدقائق 13 و17 و69، فيما سجل درينسلي فيرنانديز هدف إكسلسيور الوحيد في الدقيقة 82.