نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم خماسية مونزا.. ضربة موجعة قوية في انتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب واحد من أهم عناصر فريق إنتر ميلان عن المواجهة المرتقبة أمام فيورنتينا في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، والتي ستُلعب في ملعب أرتيميو فرانكي في 28 يناير الجاري.

إنتر ميلان يفقد العقل المدبر أمام فيورنتينا

ومن المؤكد أن يفتقد إنتر خدمات اللاعب البارز هاكان كالهانوجلو، الذي يُعتبر عقل الوسط في تشكيلة الفريق. يأتي هذا الغياب نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل كالهانوجلو على البطاقة الصفراء الخامسة في الموسم الحالي، بسبب خطأ ارتكبه في الدقيقة 58 من مباراتهم أمام مونزا في الجولة الـ20.

وتعتبر هذه الغيابات تحديًا إضافيًا لإنتر ميلان، خاصةً بعد الأداء المميز الذي قدمه كالهانوجلو في المباراة الأخيرة أمام مونزا، حيث سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، خلال مشاركته التي استمرت لمدة 62 دقيقة.