نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراته الأولى مع دورتموند.. سانشو يرد على تين هاج بأفضل طريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساهم النجم الإنجليزي جادون سانشو، الذي انضم حديثًا إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادمًا من مانشستر يونايتد، في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على درامشتات في أول مباراة له مع الفريق الألماني.

سانشو يرد على تين هاج سريعا

حقق فريق دورتموند الفوز الثمين على درامشتات في ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة 17 للبوندسليجا.

وكان سانشو العنصر الفاعل في تحقيق الفوز، حيث قدم تمريرة حاسمة للهدف الثاني الذي سجله ماركو رويس في الدقيقة 76، بعد 20 دقيقة من دخوله المباراة كبديل.

ووفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، بلغ إجمالي تمريرات سانشو الحاسمة مع دورتموند في الدوري الألماني 46 تمريرة، وهو رقم يظل قويًا ويؤكد إسهامه الكبير في قيادة فريقه إلى النجاح.

يذكر أن سانشو انضم إلى دورتموند بعد فترة مشوار تدريبي متوترة مع مانشستر يونايتد، ويبدو أنه استعاد روحه وأدائه المميز مع فريقه الجديد.