نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة في روما قبل مواجهة ميلان بالدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، قائمة الفريق المتجهة إلى مدينة ميلانو استعدادًا لمواجهة فريق ميلان يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

على رأسهم ديبالا.. 3 غيابات تضرب روما أمام ميلان

شهدت قائمة الجيالوروسي غياب ثلاثة لاعبين، وهم باولو ديبالا ومارش كومبولا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى سردار آزمون الذي يشارك في بطولة كأس آسيا مع منتخب إيران.

وفيما يلي قائمة لاعبي روما:

حراسة المرمى:

روي باتريسيو

سفيلر

بوير

الدفاع:

مانشيني

لورينتي

هويسين

كريستنسن

كارسدورب

سبينازولا

سيليك

الوسط:

كريستانتي

باريديس

بيليجريني

بوفي

بيسيلي

زالفيسكي

الهجوم:

الشعراوي

جواو كوستا

لوكاكو

بيلوتي

يحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، ويسعى لتحقيق الانتصار للتقدم في ترتيب الجدول والاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.