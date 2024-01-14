نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال علام: تصريحات فيتوريا عقلانية موزونة.. وكيروش حصل على كافة مستحقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى جمال علام، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، على أداء البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال علام خلال تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج جمهور التالتة:" فيتوريا مدرب كبير، لديه جهاز متكامل، ويهتم باللاعبين كثيرا، ولا يستجيب للضغوط لأن لديه تحليل كامل لجميع اللاعبين ويعرف جيدا ماذا يريد، واختياراته محددة."

وعن تصريحات روي فيتوريا، أنه لن يعد بالفوز باللقب القاري، علق جمال علام:" تحدثت مع روي فيتوريا قبل السفر، وابلغني أنه أعد الخطة الكاملة للبطولة ويحترم جميع المنافسين، وتصريحاته عقلانية وواقعية وهو منتخب ضمن 24 منتخب ويعمل على حسم اللقب ومنتخب مصر مرشح للقب وهو يعلم ذلك جيدًا، ولكنه يفضل التفكير في كل مباراة على حدة وتصريحاته لا تعني أنه لا يستهدف الفوز باللقب."

وأضاف:" هو مدرب موزون وواقعي، وطلب مني أن يكون اللاعب لديه ارتياح نفسي، وضرورة الاستقرار على لائحة مرضية لتحفيز اللاعبين، ونحن لانبخل على المنتخب بأي شيء."

جمال علام: كارلوس كيروش من أفضل من تولوا تدريب منتخب مصر وحصل على مستحقاته كاملة

وتحدث جمال علام، عن كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني مؤكدًا أنه من افضل المدربين الذين تولوا هذه المهمة، مضيفًا:" أدى فترة جيدة جدا وصل للمباراة النهائية وكان قريبًا من حسم اللقب، ورحيله كان بناء على اتفاق بيننا لمروره بظروف شخصية، وحصل على جميع مستحقاته."

واختتم:" بالطبع كارلوس كيروش كان حزينا لرحيله عن تدريب منتخب مصر، وعقدت معه اجتماعا عبر تطبيق زووم، شرح خلال جميع الظروف الخاصة به، ولم نضغط عليه ورحل بشكل حضاري."

منتخب مصر يستهل منافساته في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق

ويستعد المنتخب الوطني لضربة البداية، في منافساته بكأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، والتي يستضيفها ملعب استاد فيليكس هوفويت بوانيي، في السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير، بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، بكأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر، في المجموعة الثانية التي تضم منتخب غانا، ومنتخب موزمبيق، ومنتخب الرأس الأخضر.