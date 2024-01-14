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أحمد جودة - القاهرة -

قال فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام أنه سعيد بحضور طاقم تحكيم مصري كامل لإدارة لقاء في أمم إفريقيا الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، أثبتنا للقارة والعالم بأكمله إدارة مصرية مميزة للقاء، لم يكن هناك أي أخطاء.

فيتور بيريرا: سعيد بحضور طاقم تحكيم مصري لإدارة لقاء في أمم إفريقيا

وصرح فيتور بيريرا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " رقم 10 " على القناة الأولى: "أمين عمر وطاقمه ظهروا بشكل مميز للغاية ولم يظهر أي صعوبات كما يحدث في الدوري المصري ولم أكن أتخيل هذا الأداء العظيم للطاقم التحكيمي."

وأكمل:"لست مركزا في الدوري المصري بالوقت الحالي تركيزي أكبر على بطولة إفريقيا.. الصعوبات التي تحدث في الدوري المصري تكمن في الجماهيرية والضغوطات الكبيرة."

وتابع:"الطاقم المصري الذي أدار لقاء اليوم أظهر لأوروبا أن الحكام المصريين قادرون على إدارة المباريات بشكل مثالي".

وأضاف:"ما حدث اليوم خطوة هامة لكل الحكام المصريين وليس أمين عمر مصر بها حكام محترمة جدا، ولا بد أن يكون هناك دائما تركيز ويظهرون بشكل محترم مثل اليوم العالم كله يتشرف بوجود حكام مصريين الذين يستحقون الظهور في كأس العالم."

واختتم:" تواصلت مع طاقم التحكيم المصري بالكامل بقيادة أمين عمر وشكرتهم على أدائهم المميز، صراحة شرفونا، وأثبتوا للعالم كله قدرتنا على إدارة المباريات بشكل مثالي."