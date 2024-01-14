نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن نستغنى عنه".. فيتوريا يرد على أسباب ضم أبو جبل وصبحي لمنتخب مصر في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الجدل المثار داخل الشارع الرياضي في الفترة الأخيرة، بسبب اختيار بعض اللاعبين في قائمة الفراعنة التي تشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024.

ويستهل منتخب الساجدين أولى مبارياته بالكان أمام منافسه في المجموعة الثانية منتخب موزمبيق، مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري.

- فيتوريا يتحدث عن أبو جبل

وأكد روي فيتوريا عبر برنامج ملعب أون تايم سبورت مع سيف زاهر، ردا على سؤال إمكانية ضم لاعبين بسبب تاريخهم بغض النظر عن المستوى في ظل تراجع مستوى أبو جبل وابتعاد صبحي عن المشاركة مؤخرا بشكل مستمر:" أنا راضي جدا على هذا الاختيار".

وتابع:" بدي ثقة كبيرة في حراس مرمى منتخب مصر الأربعة، أبو جبل يمتلك بعض الأفضلية لأنه شارك في هذه البطولة الضخمة قي النسخة الماضية وكان من نجومها".

وواصل:" في مثل هذه البطولات لا نحتاج أن يكون اللاعب بكامل مستواه الفني، لدينا مجموعة كاملة من اللاعبين التي تعرف معنى الأداء الجماعي، وبرغم أي انتقادات أو رد فعل من الجميع أرى أن حارس مرمى يتمتع بكفاءة عالية تمكنه أن يكون مميز وفكرة السن سواء 34 \35 لن تجعلنا نستغنى عنه".

وأختتم:" سنشارك في البطولة بالأربع حراس ولديهم كني كل الثقة والدعم وسوف يكون الجميع جاهز، لتجنب حدوث أي إصابة لمحمد أو أحمد الشناوي".

