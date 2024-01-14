نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر مع نظيره منتخب موزمبيق اليوم السبت الموافق 14 يناير الحالي بستاد فيليكس هوفويت في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وموزمبيق مساء الأحد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة مصر وموزمبيق

1- الرأس الأخضر

2- موزمبيق

3- غانا

4- مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

